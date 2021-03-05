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05 березня 2021, 13:56 3

НКРЕКП схвалив введення річного продукту ціни на газ з 1 травня

05 березня 2021, 13:56 3
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Проект буде спрямований на подальше обговорення протягом місяця
Проект буде спрямований на подальше обговорення протягом місяця
Рixabay
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) попередньо схвалила запровадження річного продукту ціни на природний газ. Проект буде спрямований на подальше обговорення протягом місяця.

Про це повідомляє прес-служба регулятора, пише RegioNews.

Як зазначається в повідомленні, проект рішення передбачає базову річну пропозиції, яку мають пропонувати постачальники всім побутовим споживачам на період з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.

Згідно з документом, постачальники природного газу, що здійснюють або мають намір здійснювати постачання природного газу побутовим споживачам з 1 травня 2021 року, зобов'язані до 25 квітня 2021 року оприлюднити на власних веб-сайтах ціну на природний газ, який постачатиметься в рамках базової річної пропозиції, та іншу інформацію про базову річну пропозицію.

Раніше "Нафтогаз" знизив ціни для тепловиків.

газ Україна гроші НКРЕКП ціна

 
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