Стала відома остаточна вартість газу для неселення у квітні

Станом на сьогодні ГК "Нафтогаз України" обслуговує вже 13% домогосподарств в Україні

Станом на сьогодні ГК "Нафтогаз України" обслуговує вже 13% домогосподарств в Україні

Рixabay

Газопостачальна компанія "Нафтогаз" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів в квітні 2021 року на рівні 6,86 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). Ціна не змінилась у порівнянні з січнем, лютим і березнем.

Про це повідомляється на сайті компанії, пише RegioNews.

Крім того, ціна на газ для клієнтів "Нафтогазу", як постачальника "останньої надії" складе 6,99 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

За даними прес-служби компанії, станом на сьогодні ГК "Нафтогаз України" обслуговує вже 13% домогосподарств в Україні. Компанія постачає газ 1,7 млн українців з урахуванням клієнтів постачальника "останньої надії".

Раніше повідомлялося, що в Україні продовжать термін встановлення лічильників газу споживачам.