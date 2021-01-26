Зеленський на посаді президента у 2020 році заробив понад $10 тисяч

Зокрема, цю суму склали виключно нараховані щомісячно 28 тисяч грн посадового окладу, оскільки будь-які надбавки до зарплати глави держави не передбачені

Зокрема, цю суму склали виключно нараховані щомісячно 28 тисяч грн посадового окладу, оскільки будь-які надбавки до зарплати глави держави не передбачені

Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський отримав заробітну плату за 2020 рік у розмірі 336 тисяч гривень.

Як пише RegioNews, про це повідомляють з посиланням на Державне управління справами "Українські новини".

"Загальна сума заробітної плати, нарахована президентові України Володимиру Зеленському в 2020 році, становить 336 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, цю суму склали виключно нараховані щомісячно 28 тисяч грн посадового окладу, оскільки будь-які надбавки до зарплати глави держави не передбачені.

До того ж з його річної зарплати виплачено 65 520 грн податків і зборів. Відповідно, за рік Зеленському було видано 270 480 грн зарплати. За середнім курсом долара у 2020 році це понад 10 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що близько 80 нардепів не отримають зарплату за грудень через прогули.