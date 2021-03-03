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03 березня 2021, 10:55 1

На Буковині СБУ та митниця вилучили масштабну партію електроінструментів на 5 млн грн

03 березня 2021, 10:55 1
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Товар переміщувався транзитом, але відомості про нього не відповідали реальності
Товар переміщувався транзитом, але відомості про нього не відповідали реальності
Фото Буковинської митниці Держмитслужби
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У пункті пропуску «Порубне - Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» буковинські митники вилучили електроінструменти вартістю понад 5 млн гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Буковинську митницю Держмитслужби.

У пункті пропуску "Порубне - Сірет" митного поста "Вадул-Сірет" співробітники Буковинської митниці Держмитслужби спільно з працівниками УСБ України в Чернівецькій області за результатами аналітично-пошукових (перевірочних) заходів встановили, що через митний кордон України переміщують товар, подавши неправдиві відомості щодо продавця, покупця, кількості та вартості товару.

Також за результатом огляду товару, що переміщувався за цією транзитною зовнішньоекономічною операцією, встановлено невідповідність фактично наявного товару відносно відомостей, зазначених у товаросупровідних документах.

Вартість затриманого товару становить понад 5 млн грн, - повідомляють митники.

Працівниками митниці запроваджено справу про порушення митних правил, передбачених ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.

Буковинські митники вилучили електроінструменти вартістю понад 5 млн гривень. У пункті пропуску "Порубне - Сірет"...

Posted by Буковинська митниця Держмитслужби on Tuesday, March 2, 2021

Як повідомлялося вчора, "королю одеської контрабанди" Альперіну відмовили у відшкодуванні 674 млн грн з держбюджету. Раніше президент Володимир Зеленський назвав Альперіна одним з хрещених батьків контрабанди в Україні.

митниця Буковина Чернівецька область контрабанда товари

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