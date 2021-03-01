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01 березня 2021, 15:34 2

Посадовців МЗС спіймали на контрабанді: везли євро, долари й 16 кг золота

01 березня 2021, 15:34 2
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Чиновники організували канал контрабанди до ЄС
Чиновники організували канал контрабанди до ЄС
Фото: СБУ
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Контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили протиправну діяльність діючих та колишніх посадовців МЗС України, які використовували офіційні документи відомства для контрабанди валюти, золота і підакцизних тютюнових виробів.

Про це інформує пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Так, на митному посту "Ягодин" Волинської митниці контррозвідники СБУ, спільно зі слідчими ДБР, затримали вантажний транспортний засіб з дипломатичними номерними знаками.

В мікроавтобусі посадовці МЗС України намагалися перевезти до ЄС:

  • 140 тисячі доларів, 67,2 тисячі євро, 11,6 тисячі польських злотих,
  • майже 16 кг виробів із золота, орієнтованою вартістю 15 млн грн;
  • тютюнові вироби у кількості 8826 блоків на 1,5 млн грн за цінами чорного ринку.

Тривають оперативно-слідчі дії у межах кримінального провадження. За їх результатами вирішуватиметься питання про повідомлення підозр фігурантам.

Як повідомлялося раніше, 2 лютого понад дві тонни контрабандних сигарет з ОАЕ затримали у "Борисполі”. Вартість контрабанди – 1,4 млн грн.

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