Посадовців МЗС спіймали на контрабанді: везли євро, долари й 16 кг золота

Чиновники організували канал контрабанди до ЄС

Чиновники організували канал контрабанди до ЄС

Фото: СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили протиправну діяльність діючих та колишніх посадовців МЗС України, які використовували офіційні документи відомства для контрабанди валюти, золота і підакцизних тютюнових виробів.

Про це інформує пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Так, на митному посту "Ягодин" Волинської митниці контррозвідники СБУ, спільно зі слідчими ДБР, затримали вантажний транспортний засіб з дипломатичними номерними знаками.

В мікроавтобусі посадовці МЗС України намагалися перевезти до ЄС:

140 тисячі доларів, 67,2 тисячі євро, 11,6 тисячі польських злотих,

майже 16 кг виробів із золота, орієнтованою вартістю 15 млн грн;

тютюнові вироби у кількості 8826 блоків на 1,5 млн грн за цінами чорного ринку.

Тривають оперативно-слідчі дії у межах кримінального провадження. За їх результатами вирішуватиметься питання про повідомлення підозр фігурантам.

Як повідомлялося раніше, 2 лютого понад дві тонни контрабандних сигарет з ОАЕ затримали у "Борисполі”. Вартість контрабанди – 1,4 млн грн.