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01 березня 2021, 10:26 197

На Буковині контрабандисти втекли від прикордонників незважаючи на попереджувальні постріли

01 березня 2021, 10:26 197
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Втікаючи, зловмисники покинули вантаж на пів мільйона гривень
Втікаючи, зловмисники покинули вантаж на пів мільйона гривень
Фото: Facebook
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Прикордонники Чернівецького загону позбавили групу контрабандистів майже 10 тисяч пачок сигарет. Попередня сума оцінки виявленої контрабанди сягає пів мільйона гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну прикордонну службу.

Наряд відділу "Селятин" виявив групу осіб, яка в бік Румунії несла п’ять імпровізованих наплічників. Контрабандисти покинули свої ноші та вдалися до втечі, як побачили охоронців кордону. Попереджувальні постріли прикордонників їх не зупинили", - йдеться у повідомленні.

На місці події правоохоронці виявили 9,8 тисячі пачок сигарет без марок акцизного збору України, згодом їх буде передано співробітникам митниці. Попередня сума оцінки виявленої контрабанди сягає пів мільйона гривень.

Пошук осіб, які причетні до контрабандної діяльності, триває.

Як повідомлялося раніше, 2 лютого понад дві тонни контрабандних сигарет з ОАЕ затримали у "Борисполі”. Вартість контрабанди – 1,4 млн грн.

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