08:56  03 марта
Коронавирус в Украине: количество новых инфицированных резко возросло
10:29  03 марта
Мэр Николаева Сенкевич прогнозирует отказникам от вакцинации лечение "за свой счет"
08:32  03 марта
Боевики один раз нарушили режим "тишины" на Донбассе
UA | RU
UA | RU
03 марта 2021, 10:55 270

На Буковине СБУ и таможня изъяли крупную партию электроинструментов на 5 млн грн

03 марта 2021, 10:55 270
Читайте також українською мовою
Товар перемещался транзитом, но сведения о нем не соответствовали реальности
Товар перемещался транзитом, но сведения о нем не соответствовали реальности
Фото Буковинской таможни Гостаможслужбы
Читайте також
українською мовою

В пункте пропуска «Порубное - Сирет» таможенного поста «Вадул-Сирет» буковинские таможенники изъяли электроинструменты стоимостью более 5 млн гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Буковинскую таможню Гостаможслужбы.

В пункте пропуска "Порубное - Сирет" таможенного поста "Вадул-Сирет" сотрудники Буковинской таможни Гостаможслужбы совместно с работниками УСБ Украины в Черновицкой области по результатам аналитически-поисковых (проверочных) мероприятий установили, что через таможенную границу Украины перемещают товар, подав ложные сведения относительно продавца и покупателя, количества и стоимости товара.

Также по результатом осмотра товара, который перемещался по этой транзитной внешнеэкономической операции, установлено несоответствие фактически имеющегося товара относительно сведений, указанных в товаросопроводительных документах.

Стоимость задержанного товара составляет более 5 млн грн, - сообщают таможенники.

Сотрудниками таможни открыто дело о нарушении таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Буковинські митники вилучили електроінструменти вартістю понад 5 млн гривень. У пункті пропуску "Порубне - Сірет"...

Posted by Буковинська митниця Держмитслужби on Tuesday, March 2, 2021

Как сообщалось вчера, "королю одесской контрабанды" Альперину отказали в возмещении 674 млн грн из госбюджета. Ранее президент Владимир Зеленский назвал Альперина одним из крестных отцов контрабанды в Украине.

таможня Буковина Черновицкая область контрабанда товары

Контрабандисты переправляли в ЕС доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси на миллион долларов
01 марта 2021, 18:05
Чиновников МИД поймали на контрабанде: везли евро, доллары и 16 кг золота
01 марта 2021, 15:34
На Буковине контрабандисты сбежали от пограничников несмотря на предупредительные выстрелы
01 марта 2021, 10:26
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Настроен на компромисс: как мэр Житомира Сухомлин соединил несоединимое
"Президент знал обо мне все": глава Сумской ОГА Василий Хома о своем назначении
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram