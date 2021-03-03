На Буковине СБУ и таможня изъяли крупную партию электроинструментов на 5 млн грн

Товар перемещался транзитом, но сведения о нем не соответствовали реальности

Товар перемещался транзитом, но сведения о нем не соответствовали реальности

Фото Буковинской таможни Гостаможслужбы

В пункте пропуска «Порубное - Сирет» таможенного поста «Вадул-Сирет» буковинские таможенники изъяли электроинструменты стоимостью более 5 млн гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Буковинскую таможню Гостаможслужбы.

В пункте пропуска "Порубное - Сирет" таможенного поста "Вадул-Сирет" сотрудники Буковинской таможни Гостаможслужбы совместно с работниками УСБ Украины в Черновицкой области по результатам аналитически-поисковых (проверочных) мероприятий установили, что через таможенную границу Украины перемещают товар, подав ложные сведения относительно продавца и покупателя, количества и стоимости товара.

Также по результатом осмотра товара, который перемещался по этой транзитной внешнеэкономической операции, установлено несоответствие фактически имеющегося товара относительно сведений, указанных в товаросопроводительных документах.

Стоимость задержанного товара составляет более 5 млн грн, - сообщают таможенники.

Сотрудниками таможни открыто дело о нарушении таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Буковинські митники вилучили електроінструменти вартістю понад 5 млн гривень. У пункті пропуску "Порубне - Сірет"... Posted by Буковинська митниця Держмитслужби on Tuesday, March 2, 2021

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