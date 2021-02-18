Коронавірус в Україні: за добу виявили більше шести тисяч нових випадків
Найбільшу кількість нових випадків зафіксували в Івано-Франківській та Вінницькій областях
Найбільшу кількість нових випадків зафіксували в Івано-Франківській та Вінницькій областях
В Україні за 17 лютого COVID-19 діагностували у 6237 осіб, зафіксовано 163 летальних випадки, госпіталізували 2222 хворих, 5225 пацієнтів одужали.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
6237 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 18 лютого. Серед захворілих - 413 дітей та 276 медпрацівників", - повідомив міністр.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), місті Київ (513), Закарпатській (500) і Житомирській (438) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 287 141 особа;
- одужало - 1 134 120 осіб;
- летальних результатів - 24 852;
- проведено ПЛР-тестів - 6 625 529.
Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 виявили у 4286 осіб.
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Ужгородська пастораль: як Андріїв відточує "ідеальну владу" із неідеальних депутатів
Спритний Лисенко: як мер Сум облаштував міську раду під себе