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Коронавірус в Україні: за добу виявили більше шести тисяч нових випадків
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18 лютого 2021, 08:59 229

Коронавірус в Україні: за добу виявили більше шести тисяч нових випадків

18 лютого 2021, 08:59 229
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Найбільшу кількість нових випадків зафіксували в Івано-Франківській та Вінницькій областях
Найбільшу кількість нових випадків зафіксували в Івано-Франківській та Вінницькій областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 17 лютого COVID-19 діагностували у 6237 осіб, зафіксовано 163 летальних випадки, госпіталізували 2222 хворих, 5225 пацієнтів одужали.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

6237 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 18 лютого. Серед захворілих - 413 дітей та 276 медпрацівників", - повідомив міністр.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), місті Київ (513), Закарпатській (500) і Житомирській (438) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 287 141 особа;
  • одужало - 1 134 120 осіб;
  • летальних результатів - 24 852;
  • проведено ПЛР-тестів - 6 625 529.

Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 виявили у 4286 осіб.

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