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17 лютого 2021, 08:59 16

Коронавірус в Україні: за добу більше чотирьох тисяч нових випадків зараження

17 лютого 2021, 08:59 16
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Найбільшу кількість нових випадків зареєстровано в Івано-Франківській області
Найбільшу кількість нових випадків зареєстровано в Івано-Франківській області
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 16 лютого COVID-19 виявили у 4286 осіб, зафіксовано 147 летальних випадків, госпіталізували 2330 хворих, 5927 пацієнтів одужали.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

4286 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 17 лютого. Серед захворілих - 304 дитини і 329 медпрацівників", - повідомив міністр.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386), місті Київ (366), Вінницькій (351) та Закарпатської (275) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 280 904 особи;
  • видужало - 1 128 895 осіб;
  • летальних результатів - 24 689;
  • проведено ПЛР-тестів - 6 596 588.

Нагадаємо, добою раніше в Україні найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано в Івано-Франківській області.

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