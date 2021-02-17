Коронавірус в Україні: за добу більше чотирьох тисяч нових випадків зараження

Найбільшу кількість нових випадків зареєстровано в Івано-Франківській області

Найбільшу кількість нових випадків зареєстровано в Івано-Франківській області

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 16 лютого COVID-19 виявили у 4286 осіб, зафіксовано 147 летальних випадків, госпіталізували 2330 хворих, 5927 пацієнтів одужали.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

4286 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 17 лютого. Серед захворілих - 304 дитини і 329 медпрацівників", - повідомив міністр.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386), місті Київ (366), Вінницькій (351) та Закарпатської (275) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 280 904 особи;

видужало - 1 128 895 осіб;

летальних результатів - 24 689;

проведено ПЛР-тестів - 6 596 588.

Нагадаємо, добою раніше в Україні найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано в Івано-Франківській області.