Україна отримає від ЄІБ 50 млн євро на закупівлю вакцин та обладнання для їх зберігання

Домовленості підписали прем'єр України з президентом Банку в Люксембурзі

Домовленості підписали прем'єр України з президентом Банку в Люксембурзі

Фото з Telegram-канала Дениса Шмигаля

Україна отримає 50 млн євро від Європейського інвестиційного банку на закупівлю вакцин для населення та сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Щойно підписали відповідні домовленості з президентом ЄІБ Вернером Хойєром у штаб-квартирі Банку в Люксембурзі. Кошти будуть виділені з уже наявного проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України, - написав Шмигаль.

Він додав, що також ЄІБ надасть Україні 270 млн євро на модернізацію міжнародного аеропорту "Бориспіль". Кошти будуть спрямовані на покращення енергоефективності, авіаційної безпеки та операційної стійкості летовища. Співпраця з ЄІБ дозволить збільшити пасажиропотік до 56 мільйонів у 2040 році.

Раніше повідомлялося, що 8 січня Прем'єр Шмигаль попросив Єврокомісію допомогти Україні з вакциною.