Україна отримає від ЄІБ 50 млн євро на закупівлю вакцин та обладнання для їх зберігання
Україна отримає 50 млн євро від Європейського інвестиційного банку на закупівлю вакцин для населення та сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
Щойно підписали відповідні домовленості з президентом ЄІБ Вернером Хойєром у штаб-квартирі Банку в Люксембурзі. Кошти будуть виділені з уже наявного проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України, - написав Шмигаль.
Він додав, що також ЄІБ надасть Україні 270 млн євро на модернізацію міжнародного аеропорту "Бориспіль". Кошти будуть спрямовані на покращення енергоефективності, авіаційної безпеки та операційної стійкості летовища. Співпраця з ЄІБ дозволить збільшити пасажиропотік до 56 мільйонів у 2040 році.
Раніше повідомлялося, що 8 січня Прем'єр Шмигаль попросив Єврокомісію допомогти Україні з вакциною.