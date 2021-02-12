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12 лютого 2021, 17:46 7

Україна отримає від ЄІБ 50 млн євро на закупівлю вакцин та обладнання для їх зберігання

12 лютого 2021, 17:46 7
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Домовленості підписали прем'єр України з президентом Банку в Люксембурзі
Домовленості підписали прем'єр України з президентом Банку в Люксембурзі
Фото з Telegram-канала Дениса Шмигаля
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Україна отримає 50 млн євро від Європейського інвестиційного банку на закупівлю вакцин для населення та сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Щойно підписали відповідні домовленості з президентом ЄІБ Вернером Хойєром у штаб-квартирі Банку в Люксембурзі. Кошти будуть виділені з уже наявного проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України, - написав Шмигаль.

Він додав, що також ЄІБ надасть Україні 270 млн євро на модернізацію міжнародного аеропорту "Бориспіль". Кошти будуть спрямовані на покращення енергоефективності, авіаційної безпеки та операційної стійкості летовища. Співпраця з ЄІБ дозволить збільшити пасажиропотік до 56 мільйонів у 2040 році.

Раніше повідомлялося, що 8 січня Прем'єр Шмигаль попросив Єврокомісію допомогти Україні з вакциною.

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