08:55  12 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки госпитализировали две тысячи человек
17:03  12 февраля
Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов по округу №87
18:15  12 февраля
Сутки в зоне ООС: семь нарушений "тишины", один военный ранен
UA | RU
UA | RU
12 февраля 2021, 17:46 7

Украина получит от ЕИБ 50 млн евро на закупку вакцин и оборудования для их хранения

12 февраля 2021, 17:46 7
Читайте також українською мовою
Договоренности подписали премьер Украины с президентом Банка в Люксембурге
Договоренности подписали премьер Украины с президентом Банка в Люксембурге
Фото из Telegram-канала Дениса Шмыгаля
Читайте також
українською мовою

Украина получит 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин для населения и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале передает RegioNews.

Только что подписали соответствующие договоренности с президентом ЕИБ Вернером Хойєром в штаб-квартире Банка в Люксембурге. Средства будут выделены из уже имеющегося проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины, - написал Шмыгаль.

Он добавил, что также ЕИБ предоставит Украине 270 млн евро на модернизацию международного аэропорта "Борисполь". Средства будут направлены на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта. Сотрудничество с ЕИБ позволит увеличить пассажиропоток до 56 миллионов в 2040 году.

Ранее сообщалось, что 8 января премьер Шмыгаль попросил Еврокомиссию помочь Украине с вакциной.

вакцина COVID-19 премьер Денис Шмыгаль закупки

На Украине была осуществлена крупная кибератака из-за ажиотажа вокруг COVID-вакцинации
12 февраля 2021, 14:45
Ляшко рассказал, кто будет первым в очереди на COVID-прививки
12 февраля 2021, 09:14
Киевсовет выделил 140 миллионов на закупку вакцины от коронавируса
11 февраля 2021, 17:50
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Как в Краматорске поделили власть: тень Ефимова, скандальные замы Гончаренко и "королевская" ОПЗЖ
С Вирастюком, наполовину без Дубинского, но пока что с Разумковым. Что ждет в новом сезоне "Слуги народа"
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram