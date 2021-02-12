Украина получит от ЕИБ 50 млн евро на закупку вакцин и оборудования для их хранения

Договоренности подписали премьер Украины с президентом Банка в Люксембурге

Договоренности подписали премьер Украины с президентом Банка в Люксембурге

Фото из Telegram-канала Дениса Шмыгаля

Украина получит 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин для населения и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале передает RegioNews.

Только что подписали соответствующие договоренности с президентом ЕИБ Вернером Хойєром в штаб-квартире Банка в Люксембурге. Средства будут выделены из уже имеющегося проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины, - написал Шмыгаль.

Он добавил, что также ЕИБ предоставит Украине 270 млн евро на модернизацию международного аэропорта "Борисполь". Средства будут направлены на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта. Сотрудничество с ЕИБ позволит увеличить пассажиропоток до 56 миллионов в 2040 году.

Ранее сообщалось, что 8 января премьер Шмыгаль попросил Еврокомиссию помочь Украине с вакциной.