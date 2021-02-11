"Укроборонпром" ліквідують до кінця червня, - гендиректор

На його основі створять новий холдинг

На його основі створять новий холдинг

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Державний концерн «Укроборонпром» планується ліквідувати і створити на його основі новий холдинг «Оборонні системи України» до кінця червня.

Це заявив генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв на пресконференції, передає RegioNews

Ми очікуємо, що прийняття законопроекту №2032 відбудеться до кінця квітня і до кінця червня ми плануємо забезпечити трансформацію і ліквідацію "Укроборонпрому" і створення нового оборонного холдингу "Оборонні системи України", - сказав Гусєв.

Він зазначив, що від 6 до 12 місяців займе трансформація 365 державних оборонних підприємств, які перетворять в галузеві об'єднання.

Як повідомлялося раніше, Комітет Ради рекомендував нардепам ліквідувати держконцерн "Укроборонпром". ДК перетворять в акціонерне товариство.

А ще в грудні минулого року стало відомо, що "Укроборонпром" припинить існування вже в 2021 році. Замість концерну створять холдингові компанії з Наглядовою радою, а частина майна продадуть.