"Укроборонпром" ликвидируют до конца июня, - гендиректор

На его основе создадут новый холдинг

На его основе создадут новый холдинг

Фото из открытых источников

Государственный концерн «Укроборонпром» планируется ликвидировать и создать на его основе новый холдинг «Оборонные системы Украины» до конца июня.

Это заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев на пресс-конференции, передаёт RegioNews

Мы ожидаем, что принятие законопроекта №2032 состоится до конца апреля и до конца июня мы планируем обеспечить трансформацию и ликвидацию "Укроборонпрома" и создания нового оборонного холдинга "Оборонительные системы Украины", - сказал Гусев.

Он отметил, что от 6 до 12 месяцев займет трансформация 365 государственных оборонительных предприятий, которые преобразуют в отраслевые объединения.

Как сообщалось ранее, Комитет Рады рекомендовал нардепам ликвидировать госконцерн "Укроборонпром". ДК превратят в акционерное общество.

А ещё в декабре прошлого года стало известно, что "Укроборонпром" прекратит существование уже в 2021 году. Вместо концерна создадут холдинговые компании с Наблюдательным советом, а часть имущества продадут.