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11 февраля 2021, 12:00 6

"Укроборонпром" ликвидируют до конца июня, - гендиректор

11 февраля 2021, 12:00 6
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На его основе создадут новый холдинг
На его основе создадут новый холдинг
Фото из открытых источников
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Государственный концерн «Укроборонпром» планируется ликвидировать и создать на его основе новый холдинг «Оборонные системы Украины» до конца июня.

Это заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев на пресс-конференции, передаёт RegioNews

Мы ожидаем, что принятие законопроекта №2032 состоится до конца апреля и до конца июня мы планируем обеспечить трансформацию и ликвидацию "Укроборонпрома" и создания нового оборонного холдинга "Оборонительные системы Украины", - сказал Гусев.

Он отметил, что от 6 до 12 месяцев займет трансформация 365 государственных оборонительных предприятий, которые преобразуют в отраслевые объединения.

Как сообщалось ранее, Комитет Рады рекомендовал нардепам ликвидировать госконцерн "Укроборонпром". ДК превратят в акционерное общество.

А ещё в декабре прошлого года стало известно, что "Укроборонпром" прекратит существование уже в 2021 году. Вместо концерна создадут холдинговые компании с Наблюдательным советом, а часть имущества продадут.

ликвидация Укроборонпром законопроект оборона Юрий Гусев

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