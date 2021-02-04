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04 лютого 2021, 13:43 186

Найєм в "Укроборонпромі" за рік заробив понад три мільйони гривень

04 лютого 2021, 13:43 186
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Тільки в січні-жовтні 2020 року Найєм отримав 2,28 млн гривень
Тільки в січні-жовтні 2020 року Найєм отримав 2,28 млн гривень
Фото з відкритих джерел
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Колишній нардеп, а нині директор з активів концерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм, який нещодавно отримав цю посаду, за 2020 рік заробив в держконцерні 3,007 мільйона гривень.

Як пише RegioNews, про це з посиланням на відповідь "Укроборонпрому" повідомляють "Українські новини" в четвер, 4 лютого.

При цьому до 1 листопада 2020 року він отримував зарплату, будучи на посаді заступника генерального директора по взаємодії з органами державної влади.

У відповіді говориться, що в січні-жовтні 2020 року Найєм отримав 2,28 млн гривень, а як директор з питань активів у листопаді-грудні 2020-го - 724,95 тис. гривень. Тобто його зарплата на новій посаді склала в середньому близько 362,5 тисячі гривень на місяць.

Нагадаємо, в Україні хочуть відкрити інформацію про зарплати в держкомпаніях.

Україна зарплати гроші Укроборонпром посада

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