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21 січня 2021, 12:48 34

Комітет Ради рекомендує нардепам ліквідувати держконцерн "Укроборонпром"

21 січня 2021, 12:48 34
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ДК перетворять на акціонерне товариство
ДК перетворять на акціонерне товариство
Фото з відкритих джерел
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Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді ліквідувати держконцерн "Укроборонпром". ДК перетворять на акціонерне товариство.

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба партії "Слуга народу".

"Така реформа дозволить своєчасно та повноцінно забезпечувати українську армію якісною зброєю і технікою. Відповідний законопроєкт №3822 підтримав комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки і рекомендував парламенту проголосувати за нього у першому читанні на найближчій сесії", - вказано у повідомленні.

У комітеті підкреслюють, що закон дасть можливість пришвидшити трансформацію ОПК у найкоротший термін - до одного року.

За словами гендиректора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва, у межах трансформації створять два великі холдинги: "Оборонні системи України", які об’єднають 65 підприємств у 6 субхолдингів; та аерокосмічний холдинг, який опікуватиметься авіацією та космосом.

Нагадаємо, в "Укроборонпромі" стартувало виробництво РК "Нептун" для Міноборони.

Україна Слуга народа Укроборонпром Міністерство підприємство
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