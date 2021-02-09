Негода в Україні: обмежено рух на дорогах та знеструмлено населені пункти

Всього до ліквідації наслідків негоди залучено близько 2 375 осіб та 1790 одиниць техніки

Всього до ліквідації наслідків негоди залучено близько 2 375 осіб та 1790 одиниць техніки

Фото: з відкритих джерел

В Україні через складні погодні умови в семи областях введені обмеження для руху вантажного транспорту, а саме в Київській, Житомирській, Рівненській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Волинській областях.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг.

"Обмежено рух великогабаритного транспорту в межах Київської (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь), Полтавської (М-03 Київ-Харків, Н-08 Бориспіль-Маріуполь), Рівненської (М-06 Київ-Чоп), Житомирської (М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель), Черкаської (М-05 Київ-Одеса, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь) та Чернігівської (М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми) областей", - йдеться у повідомленні.

Також в Києві, Львові та Полтаві тимчасово заборонили в'їзд вантажівок.

У зв'язку з обмеженнями у місцях відстою вздовж доріг перебувають понад 3030 вантажівок.

Крім того, підрозділами ДСНС здійснено буксирування 279 транспортних засобів (з них 13 карет ШМД та 10 автобусів) та надано допомогу 500 особам.

Через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 273 населених пункти в 12 областях. Без світла залишилися: Одеська область - 85, Херсонська - 54, Чернівецька - 40, Миколаївська - 34, Запорізька - 12, Полтавська - 12, Київська - 10, Кіровоградська - 10, Донецька - 7, Закарпатська - 5, Житомирська - 3 і Дніпропетровська - 1.

У ДСНС повідомили, що для ліквідації наслідків негоди залучено 435 осіб та 120 одиниць техніки, в тому числі від "Укравтодору" працюють 1 939 осіб та 1 667 одиниць техніки.

Як повідомлялося раніше про негоду в Україні, головні дороги прибирають 1530 одиниць техніки. У регіонах триває боротьба з наслідками погіршення погодних умов.