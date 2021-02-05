В Україні запровадили електронні трудові книжки

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Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект № 3623 щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Верховної ради.

Рішення Верховної Ради ухвалити в цілому законопроект № 3623 щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі підтримали 265 народних депутатів України.

Законопроектом передбачається:

— установити п’ятирічний перехідний період для включення до Державного реєстру відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника;
— внесення відомостей про трудову діяльність до Державного реєстру через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України у вигляді сканованих або оцифрованих копій здійснюється працівником і роботодавцем із обов’язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису;
— після внесення відомостей про трудову діяльність працівника до Державного реєстру, роботодавець зобов’язаний видати оригінал паперової трудової книжки йому на руки під підпис;
— запровадити можливість автоматичного призначення пенсії зі збереженням за особою права відстрочення виходу на пенсію.

Якщо особою перенесено призначення пенсії та продовжено перебування у трудових відносинах, розмір її пенсії підвищуватиметься на 0,5–0,75 %.

Як повідомлялося, Мінцифри заявило, що українці зможуть використовувати цифрові паспорти нарівні з паперовими: учора Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроєкт, яким дозволяється використання цифрових паспортів нарівні з паперовими. До цього користування паспортами в "Дії" регулювалося постановою Кабінету Міністрів

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