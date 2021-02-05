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05 февраля 2021, 12:24 251

В Украине ввели электронные трудовые книжки

05 февраля 2021, 12:24 251
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Фото из открытых источников
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Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3623 относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Верховной рады.

Решение Верховной Рады принять в целом законопроект № 3623 относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме поддержали 265 народных депутатов Украины.

Законопроектом предусматривается:

— установить пятилетний переходный период для включения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника;
— внесение сведений о трудовой деятельности Государственного реестра через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в виде сканированных или оцифрованных копий осуществляется работником и работодателем с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи;
— после внесения сведений о трудовой деятельности работника в Государственный реестр, работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под подпись;
— ввести возможность автоматического назначения пенсии с сохранением за лицом права отсрочки выхода на пенсию.

Если лицом перенесено назначение пенсии и продлено пребывание в трудовых отношениях, размер его пенсии будет повышаться на 0,5–0,75 %.

Как сообщалось, Минцифры заявило, что украинцы смогут использовать цифровые паспорта наравне с бумажными: вчера Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект, которым разрешается использование цифровых паспортов наравне с бумажными. До этого пользование паспортами в "Дии" регулировалось постановлением Кабинета Министров

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