В Украине ввели электронные трудовые книжки

Для включения сведений из бумажных документов в Госреестр установлен 5-летний переходный период

Для включения сведений из бумажных документов в Госреестр установлен 5-летний переходный период

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Верховной рады.

Решение Верховной Рады принять в целом законопроект № 3623 относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме поддержали 265 народных депутатов Украины.

Законопроектом предусматривается:

— установить пятилетний переходный период для включения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника;

— внесение сведений о трудовой деятельности Государственного реестра через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в виде сканированных или оцифрованных копий осуществляется работником и работодателем с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи;

— после внесения сведений о трудовой деятельности работника в Государственный реестр, работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под подпись;

— ввести возможность автоматического назначения пенсии с сохранением за лицом права отсрочки выхода на пенсию.

Если лицом перенесено назначение пенсии и продлено пребывание в трудовых отношениях, размер его пенсии будет повышаться на 0,5–0,75 %.

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