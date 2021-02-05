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05 лютого 2021, 11:46 55

В Україні по-новому обиратимуть керівників вишів: Рада ухвалила закон

05 лютого 2021, 11:46 55
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Закон розбиває вибори на два тури
Закон розбиває вибори на два тури
Фото з відкритих джерел
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В Україні змінили процедуру обрання керівника вищого навчального закладу. Верховна Рада ухвалила в другому читанні відповідний законопроєкт №4489-1.

Як пише RegioNews, "за" проголосували 322 нардепи.

Закон розбиває вибори на два тури. Документ свідчить, що якщо у виборах взяли участь дві і більше особи (кандидатури), і жодна з них не набрало більш як 50% голосів від загальної кількості претендентів, на сьомий календарний день після проведення першого туру проводиться другий тур виборів.

До бюлетенів для голосування у другому турі виборів включаються дві особи, які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів.

Обраним керівником установи вищої освіти буде вважатися кандидатура, яка набрала понад 50% голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, а в разі проведення другого туру - понад 50 відсотків голосів осіб, що взяли участь в голосуванні.

Нагадаємо, відповідний документ у першому читанні Рада ухвалила 27 січня.

вибори Україна Верховна Рада парламент ректор

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