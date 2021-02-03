У Кабміні сказали, хто не потрапить під амністію після деокупації Донбасу

В законопроєкті про державну політику перехідного періоду зафіксують категорії осіб, на яких точно амністія не буде поширюватися

В законопроєкті про державну політику перехідного періоду зафіксують категорії осіб, на яких точно амністія не буде поширюватися

Офіс президента

Після деокупації Донбасу під тотальну амністію точно не потраплять кілька категорій осіб. При цьому ті, хто просто працював на окупантів, можуть бути обмежені в правах.

Про це в інтерв'ю lb.ua заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, пише RegioNews. За його словами, в законопроєкті про державну політику перехідного періоду зафіксують категорії осіб, на яких точно амністія не буде поширюватися. Надалі це піде в основу закону про порядок звільнення від покарання. Резніков зазначив, що не потраплять під амністію: особи, які здійснили найбільш серйозні злочини, що підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду;

особи, які вчинили тяжкі чи особливо тяжкі злочини, що спричинили смерть потерпілих;

особи, які вчинили тяжкі або особливо тяжкі злочини проти життя і здоров'я громадян, проти волі, честі, гідності, свободи, проти миру, безпеки людства і так далі. "Тобто мова йде про злочини, де заподіяно шкоду життю або здоров'ю громадян, де є конкретні жертви. Ми заклали в основу законопроєкту принципи ООН, а також принципи міжнародного гуманітарного права. Це було зроблено для того, щоб підкреслити: принципи міжнародного права вищі за внутрішні", - додав Резніков. Водночас співробітники апарату так званих адміністрацій на території ОРДЛО не потрапляють під такі категорії. Однак має бути видано окремий закон про відповідальність для тих, хто працював на окупаційний режим. "Наш законопроєкт про держполітику перехідного періоду має давати розуміння: ті, хто працював на окупанта, але не скоював тяжких злочинів, не підпадають під кримінальне переслідування. Але це не означає, що вони не будуть обмежені у своїх правах", - додав віцепрем'єр. Він уточнив, що такі люди не зможуть працювати в органах державної влади, судах, правоохоронних органах. Раніше повідомлялося, що бойовики незаконно утримують 251 людину на Донбасі.

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