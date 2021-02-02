В Україні зараз немає "червоних" зон карантину

Уряд хоче знову увести адаптивний карантин

Уряд хоче знову увести адаптивний карантин

Фото: МОЗ

В Україні станом на початок лютого немає "червоних" зон епідемічної небезпеки щодо поширення коронавірусної хвороби COVID-19, уряд може повернути адаптивний карантин.

Як пише RegioNews, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав на брифінгу 2 лютого.

"Згідно з нашою стратегією ми хочемо перейти до адаптивного карантину. Зараз ми зробили прорахунки – і найближчим часом винесемо на засідання Кабінету міністрів цю постанову", - сказав він.

Міністр додав, що в Україні на сьогодні по тих показниках, які були, немає жодної адміністративно-територіальної одиниці, яка б була в "червоній" зоні.

Раніше у МОЗ сказали, за яких умов школи знову закриють на карантин.