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02 лютого 2021, 10:50 46

В Україні зараз немає "червоних" зон карантину

02 лютого 2021, 10:50 46
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Уряд хоче знову увести адаптивний карантин
Уряд хоче знову увести адаптивний карантин
Фото: МОЗ
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В Україні станом на початок лютого немає "червоних" зон епідемічної небезпеки щодо поширення коронавірусної хвороби COVID-19, уряд може повернути адаптивний карантин. 

Як пише RegioNews, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав на брифінгу 2 лютого.

"Згідно з нашою стратегією ми хочемо перейти до адаптивного карантину. Зараз ми зробили прорахунки – і найближчим часом винесемо на засідання Кабінету міністрів цю постанову", - сказав він.

Міністр додав, що в Україні на сьогодні по тих показниках, які були, немає жодної адміністративно-територіальної одиниці, яка б була в "червоній" зоні.

Раніше у МОЗ сказали, за яких умов школи знову закриють на карантин.

коронавірус Україна карантин регіони зона

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