В Украине шесть вокзалов передадут в концессию: список объектов

Передача вокзалов будет происходить в паре для обеспечения дальнейшего их продуктивного развития

Передача вокзалов будет происходить в паре для обеспечения дальнейшего их продуктивного развития

Фото: Мининфраструктуры

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий, пишет RegioNews.

"Мы планируем сейчас киевский с винницким вокзалом. Потом у нас Николаев, Днепр, Харьков и Чоп. Относительно эти объекты еще изучаем, как лучше их можно скомплектовать в этом формате 1+1. Возможно, Чоп будет идти в паре со Львовом, потому что это логичнее, учитывая локацию", - отметил он.

По словам министра инфраструктуры, передача вокзалов будет происходить в паре для обеспечения дальнейшего их продуктивного развития.

"Это будет, скорее всего, как нам рекомендует наш партнер Всемирный банк, IFC, в формате 1+1: то есть один большой вокзал и один меньший вокзал. Тогда мы можем находить стратегического концессионера, который заинтересован в большом вокзале. Маленький ему будет в дополнение", - добавил чиновник.

При этом Криклий отметил, что уже в этом году начнется запуск концессионных конкурсов.

Однако, пока не планируют привлекать к ним аэропорты, потому что не хотят их "дешево отдавать".

"Поэтому по тех концессионных проектах, государственных аэропортах мы взяли паузу до периода, когда авиация восстановится. Относительно региональных аэропортов, которые на балансе облсоветов - там другая ситуация. Они все равно должны находить какого-нибудь постоянного стратегического партнера", - резюмировал он.

Реализация проекта по передачи объектов в концессию будет обеспечивать получение прозрачного поступления из них.

Ранее сообщалось, что Мининфраструктуры хочет передать в концессию все украинские порты.