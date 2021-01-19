В аеропорту "Бориспіль" виявили кокаїну на понад 2 млн гривень
Наркотичну речовину доставили з однієї із сусідніх країн
Наркотичну речовину доставили з однієї із сусідніх країн
Служба безпеки України виявила партію кокаїну, завезеного контрабандним шляхом через Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Речовина була захована у закритій консервній банці.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.
Партію наркотику вагою 0,5 кг віз для збуту на території України іноземець під виглядом туриста. Кокаїн виявили в його особистих речах під час митного огляду в аеропорту. Проведені на місці експрес-дослідження підтвердили, що це кокаїн.
Вартість вилученого наркотику за цінами чорного ринку перевищує 2,1 мільйона гривень.
Нагадаємо, раніше через "зелений коридор" аеропорту "Бориспіль" намагалися пронести золоті годинники з діамантами на 1,5 млн гривень.
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Слов'янськ після виборів: як казус Штепи може довести місто до ВЦА
Коаліційні ігри: чим закінчиться політична криза на Чернігівщині