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19 січня 2021, 08:39 824

В аеропорту "Бориспіль" виявили кокаїну на понад 2 млн гривень

19 січня 2021, 08:39 824
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Наркотичну речовину доставили з однієї із сусідніх країн
Наркотичну речовину доставили з однієї із сусідніх країн
Фото: СБУ
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Служба безпеки України виявила партію кокаїну, завезеного контрабандним шляхом через Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Речовина була захована у закритій консервній банці.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Партію наркотику вагою 0,5 кг віз для збуту на території України іноземець під виглядом туриста. Кокаїн виявили в його особистих речах під час митного огляду в аеропорту. Проведені на місці експрес-дослідження підтвердили, що це кокаїн.

Вартість вилученого наркотику за цінами чорного ринку перевищує 2,1 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше через "зелений коридор" аеропорту "Бориспіль" намагалися пронести золоті годинники з діамантами на 1,5 млн гривень.

наркотики іноземці контрабанда аеропорт Бориспіль
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