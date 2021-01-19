В аеропорту "Бориспіль" виявили кокаїну на понад 2 млн гривень

Наркотичну речовину доставили з однієї із сусідніх країн

Наркотичну речовину доставили з однієї із сусідніх країн

Фото: СБУ

Служба безпеки України виявила партію кокаїну, завезеного контрабандним шляхом через Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Речовина була захована у закритій консервній банці.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Партію наркотику вагою 0,5 кг віз для збуту на території України іноземець під виглядом туриста. Кокаїн виявили в його особистих речах під час митного огляду в аеропорту. Проведені на місці експрес-дослідження підтвердили, що це кокаїн.

Вартість вилученого наркотику за цінами чорного ринку перевищує 2,1 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше через "зелений коридор" аеропорту "Бориспіль" намагалися пронести золоті годинники з діамантами на 1,5 млн гривень.