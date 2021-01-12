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12 січня 2021, 18:46 105

Депутати Кам'янець-Подільської міськради прийняли "тарифне" звернення

12 січня 2021, 18:46 105
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Вивчають можливість повернення в комунальну власність газорозподільчих мереж, які пролягають територією міста
Вивчають можливість повернення в комунальну власність газорозподільчих мереж, які пролягають територією міста
Фото пресслужби Кам'янець-Подільської міськради
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Сьогодні на Хмельниччині, під час засідання третьої сесії Кам’янець-Подільської міськради, прийнято звернення до центральної влади щодо необхідності зниження тарифів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Кам’янець-Подільської міської ради.

Звернення прийнято в цілому з урахуванням доповнень, які будуть внесені від усіх політичних фракцій.

Сьогодні у Кам’янці-Подільському на Хмельниччині відбулися два мітинги проти підвищення тарифів: біля входу до міської ради та на майдані Відродження. Кам’янчани також виступили і перед депутатами в сесійній залі.

Депутати були одностайними у підтримці містян, текст звернення прийняли в цілому і домовилися його доопрацювати та доповнити спільно з представниками усіх політичних фракцій.

Погоджуюся, що це має бути консолідоване рішення від усіх депутатів. По цьому взагалі не має бути дискусій і суперечок, - наголосив міський голова Михайло Посітко.

Також проголосовано за доручення вивчити питання можливого повернення в комунальну власність газорозподільчих мереж, які знаходяться на території міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні Чернівецька міськрада звернулася до Зеленського з проханням скасувати локдаун.

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