Депутати Кам'янець-Подільської міськради прийняли "тарифне" звернення

Вивчають можливість повернення в комунальну власність газорозподільчих мереж, які пролягають територією міста

Вивчають можливість повернення в комунальну власність газорозподільчих мереж, які пролягають територією міста

Фото пресслужби Кам'янець-Подільської міськради

Сьогодні на Хмельниччині, під час засідання третьої сесії Кам’янець-Подільської міськради, прийнято звернення до центральної влади щодо необхідності зниження тарифів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Кам’янець-Подільської міської ради.

Звернення прийнято в цілому з урахуванням доповнень, які будуть внесені від усіх політичних фракцій.

Сьогодні у Кам’янці-Подільському на Хмельниччині відбулися два мітинги проти підвищення тарифів: біля входу до міської ради та на майдані Відродження. Кам’янчани також виступили і перед депутатами в сесійній залі.

Депутати були одностайними у підтримці містян, текст звернення прийняли в цілому і домовилися його доопрацювати та доповнити спільно з представниками усіх політичних фракцій.

Погоджуюся, що це має бути консолідоване рішення від усіх депутатів. По цьому взагалі не має бути дискусій і суперечок, - наголосив міський голова Михайло Посітко.

Також проголосовано за доручення вивчити питання можливого повернення в комунальну власність газорозподільчих мереж, які знаходяться на території міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні Чернівецька міськрада звернулася до Зеленського з проханням скасувати локдаун.