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13 января 2021, 18:21 230

В Черкассах вслед за мэрией в отпуск за свой счет идут работники водоканала

13 января 2021, 18:21 230
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На предприятии не в состоянии своевременно и в полном объеме выполнять финансовые обязательства перед предприятиями-партнерами
На предприятии не в состоянии своевременно и в полном объеме выполнять финансовые обязательства перед предприятиями-партнерами
Фото: Прочерк.инфо
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Работники КП “Черкассыводоканал” уходят в отпуск за свой счет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу предприятия.

На коммунальном предприятии "Черкассыводоканал” объяснили, что не в состоянии своевременно и в полном объеме выполнять финансовые обязательства перед предприятиями-партнерами, среди которых и ЧАО "Азот”. Поэтому работники уходят в отпуск без сохранения заработной платы, также рассматривается частичное сокращение.

На предприятии такие изменения объясняют несовершенной тарифной политикой, задолженностью государства перед черкасским водоканалом 51 млн грн, непредвиденными ситуациями такими как аварии на канализационных коллекторах. Еще одной причиной стала задолженность в 27 млн грн перед ЧАО "Азот” за очистку городских сточных вод.

Такие жесткие меры предприятие предпринимает для избежания блокировки счетов из-за взыскания долга в принудительном порядке. В случае блокировки счетов все средства предприятия, полученные за предоставленные услуги, будут изъяты для погашения задолженности. То есть водоканал не будет иметь возможности закупать реагенты для очистки воды, платить за потребленную электроэнергию и другое.

Как сообщалось ранее, городской совет Черкасс на время локдауна идет в отпуск. Мэр Бондаренко утверждает, что вследствие карантина местный бюджет недополучил значительный объем средств.

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