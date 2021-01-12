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12 січня 2021, 14:40 379

У Мінфіні розповіли, на що витратили гроші з "коронавірусного" фонду

12 січня 2021, 14:40 379
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На ремонт доріг пішло 40% коштів бюджетного Фонду боротьби з пандемією
На ремонт доріг пішло 40% коштів бюджетного Фонду боротьби з пандемією
Фото з відкритих джерел
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Станом на 31 грудня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використано 63,7 млрд грн. Це становить 89% коштів загального фонду держбюджету з передбачених 72 млрд грн.

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Зокрема, було витрачено:

  • На сферу охорони здоров’я - 19,4 млрд грн (87%) з 22,4 млрд грн виділених коштів за загальним фондом державного бюджету.
  • На соціальний захист - 12,8 млрд грн (73,5%) з 17,4 млрд грн коштів загального фонду державного бюджету.
  • На забезпечення правопорядку - 4,5 млрд грн, або 100% передбачених коштів (загальний фонд держбюджету).
  • На будівництво, реконструкцію та ремонт автодоріг державного значення - 25,7 млрд грн (98%) з передбачених 26,2 млрд гривень.

Як зазначили в пресслужбі, із виділених рішеннями уряду 6,4 млрд грн коштів спеціального фонду державного бюджету спрямовано 2,8 млрд грн (44%). Ці кошти пішли на надання одноразової матеріальної допомоги через впровадження карантину. Також майже 1,4 млрд грн передбачено для закупівлі вакцини проти COVID-19.

"Використання коштів спеціального фонду державного бюджету триватиме в 2021 році", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2021 році в Україні створять окремий спецфонд з протидії COVID-19.

коронавірус Україна гроші фонд Мінфин
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