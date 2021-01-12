В Минфине рассказали, на что потратили деньги с "коронавирусного" фонда

На ремонт дорог ушло 40% средств бюджетного Фонда борьбы с пандемией

На ремонт дорог ушло 40% средств бюджетного Фонда борьбы с пандемией

Фото из открытых источников

По состоянию на 31 декабря 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 использовано 63,7 млрд грн. Это составляет 89% средств общего фонда госбюджета из предусмотренных 72 млрд грн.

Как пишет RegioNews об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В частности, было потрачено:

На сферу здравоохранения - 19,4 млрд грн (87%) с 22,4 млрд грн выделенных средств по общему фонду государственного бюджета.

На социальную защиту - 12,8 млрд грн (73,5%) с 17,4 млрд грн средств общего фонда государственного бюджета.

На обеспечение правопорядка - 4,5 млрд грн, или 100% предусмотренных средств (общий фонд госбюджета).

На строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения - 25,7 млрд грн (98%) из предусмотренных 26,2 млрд гривен.

Как отметили в пресс-службе, из выделенных решениями правительства 6,4 млрд грн средств специального фонда государственного бюджета направлено 2,8 млрд грн (44%). Эти средства пошли на оказание единовременной материальной помощи из-за внедрения карантина. Также почти 1,4 млрд грн предусмотрено для закупки вакцины против COVID-19.

"Использование средств специального фонда государственного бюджета будет продолжаться в 2021 году", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2021 году в Украине создадут отдельный спецфонд по противодействию COVID-19.