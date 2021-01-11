Зеленський підписав закон щодо призначення "ковідних” доплат бактеріологам та біохімікам

Закон підвищить соцзахист немедиків, які надають медичні послуги

Закон підвищить соцзахист немедиків, які надають медичні послуги

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента України.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення зміни до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я" № 1123-IX, який парламент ухвалив 18 грудня 2020 року, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що документ має на меті підвищення рівня соціального захисту працівників медичних закладів, які залучені до надання медичних послуг, однак мають вищу немедичну освіту.

На сьогодні в клінічних лабораторіях працюють спеціалісти з вищою професійною немедичною освітою: біологи, біохіміки, бактеріологи та інші, які проводять діагностику COVID-19, водночас не отримують доплати до заробітної плати, встановленої для медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, котрі надають медичну допомогу хворим на коронавірус. Підписаний Президентом закон поширює соціальні права та пільги медичних і фармацевтичних працівників на вказаних вище професіоналів, - зазначається в повідомленні.

Зауважується, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.

Так, Кабінет міністрів з дня набрання чинності цим законом має встановити доплати до заробітної плати вказаній категорії осіб на період дії заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 18 грудня нардепи призначили "ковідні” доплати вірусологам та біохімікам, відповідне рішення підтримали 283 народних депутати.