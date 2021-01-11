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11 января 2021, 19:42 5

Зеленский подписал закон относительно назначения "ковидных” доплат бактериологам и биохимикам

11 января 2021, 19:42 5
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Закон повысит соцзащиту немедиков, которые предоставляют медицинские услуги
Закон повысит соцзащиту немедиков, которые предоставляют медицинские услуги
Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении оплаты труда немедицинских специалистов в сфере здравоохранения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в статью 77 Основ законодательства Украины о здравоохранении относительно льгот и повышение оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения" № 1123-IX, который парламент принял 18 декабря 2020 года, - говорится в сообщении.

Сообщается, что документ нацелен на повышение уровня социальной защиты работников медицинских учреждений, которые привлечены к оказанию медицинских услуг, однако имеют высшее немедицинскую образование.

На сегодня в клинических лабораториях работают специалисты с высшим профессиональным немедицинским образованием: биологи, биохимики, бактериологи и прочие, которые проводят диагностику COVID-19, в то же время не получают доплаты до заработной платы, установленной для медицинских и иных работников учреждений здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь больным коронавирусом. Подписанный Президентом закон расширяет социальные права и льготы медицинских и фармацевтических работников на указанных выше профессионалов, - отмечается в сообщении.

Отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, и вводится в действие через месяц со дня вступления его в силу.

Так, Кабинет министров со дня вступления в силу этого закона должен установить доплаты к заработной плате указанной категории лиц на период действия мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 декабря нардепы назначили "ковидные” доплаты вирусологам и биохимикам, соответствующее решение поддержали 283 народных депутата.

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