У Дніпрі п’яна водійка нанесла тілесні ушкодження поліцейській

Жінка поводилася агресивно та під час затримання кинула скляну пляшку

Жінка поводилася агресивно та під час затримання кинула скляну пляшку

Фото: МВС

Під час затримання водійки, яка перебувала у стані алкогольного сп'яніння, працівниця правоохоронних органів отримала поранення скляною пляшкою.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МВС.

"За порушення правил дорожнього руху патрульна поліція Дніпра зупинила автомобіль під кермуванням 29-річної мешканки м. Підгороднє. Під час спілкування правоохоронці виявили, що водійка автомобіля перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Жінка поводилася агресивно та під час затримання кинула скляну пляшку в бік поліцейської, чим спричинила їй тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що жінку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим за погодженням із місцевою прокуратурою жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", - зазначається в повідомленні.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Також у відношенні підозрюваної правоохоронці склали адміністративні протоколи за ст. 126 та 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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