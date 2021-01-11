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11 січня 2021, 14:31 966

У Дніпрі п’яна водійка нанесла тілесні ушкодження поліцейській

11 січня 2021, 14:31 966
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Жінка поводилася агресивно та під час затримання кинула скляну пляшку
Жінка поводилася агресивно та під час затримання кинула скляну пляшку
Фото: МВС
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Під час затримання водійки, яка перебувала у стані алкогольного сп'яніння, працівниця правоохоронних органів отримала поранення скляною пляшкою.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МВС.

"За порушення правил дорожнього руху патрульна поліція Дніпра зупинила автомобіль під кермуванням 29-річної мешканки м. Підгороднє. Під час спілкування правоохоронці виявили, що водійка автомобіля перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Жінка поводилася агресивно та під час затримання кинула скляну пляшку в бік поліцейської, чим спричинила їй тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що жінку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим за погодженням із місцевою прокуратурою жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", - зазначається в повідомленні.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Також у відношенні підозрюваної правоохоронці склали адміністративні протоколи за ст. 126 та 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Раніше повідомлялось, що на Рівненщині автівка на смерть збила людей на переході.

поліція дороги алкоголь авто Кримінальна відповідальність
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