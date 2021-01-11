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11 січня 2021, 13:49 331

У вінницькому дитячому садочку стався вибух: є потерпілі

11 січня 2021, 13:49 331
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За попередньою інформацією, троє дітей отримали опіки
За попередньою інформацією, троє дітей отримали опіки
Фото: vinnitsa.info
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У Вінниці 11 січня на території дитячого садочку №7, що по Бульвару Свободи, пролунав вибух. Ушкодження отримали троє дітей, яких на місці оглянули медики.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "Вінниця.info".

Діти отримали опіки, фахівці встановлюють їх ступень. Також на місці працюють слідчо-оперативна група, піротехніки та рятувальники", - йдеться у повідомленні.

Попередньо фахівці відзначають, що ймовірно діти "гралися" із вибуховим пакетом.

Раніше повідомлялось, що від вибуху гранати на Дніпропетровщині постраждали двоє дітей.

вибух дитячий садок діти поліція ДСНС
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