У вінницькому дитячому садочку стався вибух: є потерпілі
За попередньою інформацією, троє дітей отримали опіки
За попередньою інформацією, троє дітей отримали опіки
У Вінниці 11 січня на території дитячого садочку №7, що по Бульвару Свободи, пролунав вибух. Ушкодження отримали троє дітей, яких на місці оглянули медики.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "Вінниця.info".
Діти отримали опіки, фахівці встановлюють їх ступень. Також на місці працюють слідчо-оперативна група, піротехніки та рятувальники", - йдеться у повідомленні.
Попередньо фахівці відзначають, що ймовірно діти "гралися" із вибуховим пакетом.
Раніше повідомлялось, що від вибуху гранати на Дніпропетровщині постраждали двоє дітей.
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