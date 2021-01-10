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10 січня 2021, 12:44 1

На Закарпатті в будинок служителя церкви кинули "коктейль молотова"

10 січня 2021, 12:44 1
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Особа зловмисника ще не встановлена
Особа зловмисника ще не встановлена
Фото: Facebook
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В ніч на 10 січня в селі Ділове Закарпатської області невідомі здійснили замах на життя сім'ї касира Свято-Успенської релігійної громади ПЦУ.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Закарпатської єпархії ПЦУ.

Сьогодні близько о 1:30 години ранку здійснено замах на життя сім'ї Никоряк Івана. Особа, яка здійснила підпал поки що не встановлена, але серед місцевих жителів вже є підозри", - повідомляють у пресслужбі.

Повідомляється, що поліцію викликали та склали акт потерпілих.

Водночас у єпархії заявляють, що погрози надходили ще з 6 січня. "Сьогодні вночі погрози стали реальністю! Обласна державна адміністрація та безпосередньо її очільник далі відмовчується. Поліція робить видимість, що займається цим питанням", - наголошують у пресслужбі.

Раніше повідомлялось, що на Закарпатті місцевому жителю повідомили про підозру за сепаратистські заклики.

церква поліція вибух коктейль молотова підпал
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