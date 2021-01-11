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11 січня 2021, 13:02 149

У МОЗ розповіли, чи будуть продовжувати локдаун після 24 січня

11 січня 2021, 13:02 149
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У відомстві розраховують на стабілізацію ситуації із захворюваністю на COVID-19
У відомстві розраховують на стабілізацію ситуації із захворюваністю на COVID-19
Фото: із відкритих джерел
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У Міністерстві охорони здоров'я не виключають продовження жорсткого карантину після 24 січня попри те, що на осінньо-зимовий період в Україні запланували лише одне посилення карантину.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо TV" розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, у випадку значного зростання захворюваності можливі додаткові заходи, однак згідно із моделюванням ситуації з коронавірусом, ні продовження, ні посилення карантину в Україні не передбачається.

Цей вірус підступний і новий вірус. Великобританія перед другим локдауном говорила, що ми закриваємося зараз і відкриємося на новорічні свята. Але у них відбулася мутація. Вони відкрилися, тиждень побули без обмежень, і знову ж довелося закриватися. Тому і ми не можемо гарантувати, що все буде так, як і прогнозувалося", - розповів Ляшко.

Він також додав, що з 25 січня в Україні очікується стабілізація ситуації із захворюваністю і зниження кількості хворих COVID-19.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в Україні планують почати платну вакцинацію від COVID-19.

локдаун Україна карантин МОЗ Віктор Ляшко
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