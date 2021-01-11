Нацполіція за три дні зафіксувала 1,5 тисячі порушень локдауну

Більшість штрафів було накладено на підприємства торгового та побутового обслуговування населення

Більшість штрафів було накладено на підприємства торгового та побутового обслуговування населення

Фото: Нацполіція

З 8 січня, коли в Україні було запроваджено локдаун, працівники Нацполіції виявили порушення карантинних обмежень у роботі понад 1,5 тисячі закладів.

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, передає RegioNews.

Зокрема, за цей час поліцейські склали 848 адмінпротоколів за порушення правил карантину людей та винесли 3 658 постанов за недотримання маскового режиму.

За три дні поліцейські виявили порушення карантинних обмежень у роботі 1658 суб’єктів. Зокрема 1314 порушень – у суб’єктів торговельного та побутового обслуговування, 264 – розважальних закладів та закладів харчування, 40 – торговельно-розважальних центрах, 22 – спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, 18 – непродовольчих ринків”, - йдеться в повідомленні.

Загалом від початку епідемії коронавірусу та запровадження карантину до органів Нацполіції надійшло 154 200 повідомлень про порушення карантинних заходів.

Поліцейські склали 68 035 адміністративних протоколів. До суду направлено 66 642 адміністративні протоколи.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, чи будуть продовжувати локдаун після 24 січня. У відомстві розраховують на стабілізацію ситуації із захворюваністю на COVID-19.