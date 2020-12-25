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25 декабря 2020, 17:20 8

Парламент может снова взяться за лишение мандата из-за кнопкодавства, - Разумков

25 декабря 2020, 17:20 8
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Он рассчитывает, что текущий созыв сможет утвердить норму о лишении полномочий с учетом рекомендаций КСУ
Он рассчитывает, что текущий созыв сможет утвердить норму о лишении полномочий с учетом рекомендаций КСУ
Фото: УНИАН
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В Верховной Раде могут снова рассмотреть вопрос о лишении мандата за неперсональное голосование. Конституционный суд признал эту норму незаконной в 2019 году.

Как пишет RegioNews, об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Рада".

Он рассчитывает, что текущий созыв сможет утвердить норму о лишении полномочий с учетом рекомендаций КСУ.

"Я считаю, что это абсолютно правильно. Но, к сожалению, Конституционный суд высказал позицию, что это не соответствует Конституции. Надеюсь, мы будем обращаться в КСУ с учетом тех позиций, которые им были указаны, чтобы этот вопрос был рассмотрен", - заявил Разумков.

Напомним, ранее Разумков объяснил, почему украинцы больше всего не доверяют Верховной Раде.

Украина спикер нардепы Верховная Рада парламент
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