Парламент может снова взяться за лишение мандата из-за кнопкодавства, - Разумков
Он рассчитывает, что текущий созыв сможет утвердить норму о лишении полномочий с учетом рекомендаций КСУ
Он рассчитывает, что текущий созыв сможет утвердить норму о лишении полномочий с учетом рекомендаций КСУ
В Верховной Раде могут снова рассмотреть вопрос о лишении мандата за неперсональное голосование. Конституционный суд признал эту норму незаконной в 2019 году.
Как пишет RegioNews, об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Рада".
Он рассчитывает, что текущий созыв сможет утвердить норму о лишении полномочий с учетом рекомендаций КСУ.
"Я считаю, что это абсолютно правильно. Но, к сожалению, Конституционный суд высказал позицию, что это не соответствует Конституции. Надеюсь, мы будем обращаться в КСУ с учетом тех позиций, которые им были указаны, чтобы этот вопрос был рассмотрен", - заявил Разумков.
Напомним, ранее Разумков объяснил, почему украинцы больше всего не доверяют Верховной Раде.
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
"Потемкинские дороги-2020" Тимошенко и Голика. Почему "Большое строительство" стало провалом
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черкасский облсовет