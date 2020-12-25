Парламент может снова взяться за лишение мандата из-за кнопкодавства, - Разумков

Как пишет RegioNews, об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Рада".

Он рассчитывает, что текущий созыв сможет утвердить норму о лишении полномочий с учетом рекомендаций КСУ.

"Я считаю, что это абсолютно правильно. Но, к сожалению, Конституционный суд высказал позицию, что это не соответствует Конституции. Надеюсь, мы будем обращаться в КСУ с учетом тех позиций, которые им были указаны, чтобы этот вопрос был рассмотрен", - заявил Разумков.