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17 грудня 2020, 10:56 1231

Викритий один з найбільших конвертцентрів України з річним оборотом у понад 20 млрд грн, - Венедіктова

17 грудня 2020, 10:56 1231
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Конвертували обороти завдяки підробці документів і "скруткам" ПДВ
Конвертували обороти завдяки підробці документів і "скруткам" ПДВ
Фото з Facebook-сторінки Ірини Венедіктової
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Львівські обласні прокуратура спільно з СБУ припинили незаконну діяльність масштабного конвертаційного центру. До нього входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих в кількох областях України.

Про це повідомила Генпрокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Тільки протягом 2020 року шляхом підробки документів та їх використання, а також за рахунок так званих "скруток" ПДВ понад 70 фіктивних підприємств у кількох областях України проконвертували грошові кошти в сумі близько 20 млрд гривень.

Протиправну діяльність конвертцентру правоохоронці Львівщини документували з вересня. В ході проведення 31 обшуку на території кількох областей виявлено та вилучено готівки на близько 60 млн грн, зокрема майже 1 млн доларів США, фунти стерлінгів, шекелі та іншу валюту. Крім цього, бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та інше майно.

Припинено роботу одного з найбільших конвертцентрів України з річним оборотом у понад 20 млрд грн Львівська...

Posted by Ірина Венедіктова on Wednesday, December 16, 2020

На причетність до схеми надання послуг з ухилення від сплати податків перевіряються колишні співробітники податкової служби.

Руйнування схем з ухилення від сплати податків та "скруток" ПДВ - наш пріоритет. Тільки цьогоріч завдяки скоординованим зусиллям органів правопорядку до бюджету надійшло понад 25 млрд грн ПДВ, - написала Венедіктова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Житомирській області СБУ викрила конвертцентр на 200 мільйонів.

СБУ злочин генпрокурор Ірина Венедіктова конвертцентр
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