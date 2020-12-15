На Харківщині СБУ перекрила канал нелегальних перевезень з тимчасово окупованих територій через РФ

Зловмисника перевіряють на можливу причетність до сприяння "ЛНР"

Зловмисника перевіряють на можливу причетність до сприяння "ЛНР"

Фото СБУ

На Харківщині Служба безпеки України викрила та перекрила нелегальні пасажирські перевезення з тимчасово окупованих районів Донбасу через територію Російської Федерації.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook начальник пресцентру Управлення СБУ в Харківській області Владислав Абдула, передає RegioNews.

Оперативники спецслужби встановили, що організував незаконний канал мешканець окупованої частини Луганщини. На власних мікроавтобусах зловмисник забезпечував рейси до Харкова. Перетин державного кордону ділок здійснював через тимчасово непідконтрольні українській владі пункти пропуску "Ізварине" та "Довжанський".

На Харківщині СБУ перекрила канал нелегальних пасажирських перевезень з тимчасово окупованих територій через РФ На... Posted by Vladislav Abdula on Tuesday, December 15, 2020

Також встановлено, що зловмисник проводив оборудки з державними соціальними виплатами, призначеними для внутрішньо переміщених осіб. На замовлення "клієнтів" він знімав гроші з банківських карток та перевозив готівку до тимчасово окупованих районів.

Співробітники СБУ затримали організатора під час чергового незаконного переправлення громадян через державний кордон України. У нього вилучено десятки карток українського державного банку з роздруківками про залишки сум на рахунках та пін-кодами.

Наразі організатору повідомлено про підозру за ознаками ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Служба безпеки України перевіряє можливу причетність організатора до сприяння терористичній організації "ЛНР", зокрема у перевезенні бойовиків незаконних збройних формувань, - повідомив Владислав Абдула.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювалося спільно з Державною прикордонною службою України, слідчими Головного управління Національної поліції в Харківській області під процесуальним керівництвом Дергачівської місцевої прокуратури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд засудив за держзраду українську чиновницю, яка працювала на окупантів в "ЛНР".