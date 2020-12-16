На Луганщині на хабарництві спіймали начальника Регіонального офісу водних ресурсів

Посадовця затримали "на гарячому"

Посадовця затримали "на гарячому"

Фото: СБУ

У Луганській області правоохоронці викрила в.о. начальника Регіонального офісу водних ресурсів на систематичному отриманні хабарів з комерсантів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Обласне керівництво налагодило систематичне отримання хабарю за сприяння у погодженні паспортів водних об’єктів. В.о. начальника Регіонального офісу водних ресурсів Луганщини систематично вимагав гроші за видачу "водних паспортів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували отримання чиновником першої частини хабара та затримали посадовця під час отримання решти неправомірної вигоди.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають обшуки.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила наркодилерів, які працювали у 15 областях України.