На Луганщині на хабарництві спіймали начальника Регіонального офісу водних ресурсів
У Луганській області правоохоронці викрила в.о. начальника Регіонального офісу водних ресурсів на систематичному отриманні хабарів з комерсантів.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
Обласне керівництво налагодило систематичне отримання хабарю за сприяння у погодженні паспортів водних об’єктів. В.о. начальника Регіонального офісу водних ресурсів Луганщини систематично вимагав гроші за видачу "водних паспортів", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці задокументували отримання чиновником першої частини хабара та затримали посадовця під час отримання решти неправомірної вигоди.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають обшуки.
Нагадаємо, раніше СБУ викрила наркодилерів, які працювали у 15 областях України.