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16 грудня 2020, 14:46 33

На Луганщині на хабарництві спіймали начальника Регіонального офісу водних ресурсів

16 грудня 2020, 14:46 33
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Посадовця затримали "на гарячому"
Посадовця затримали "на гарячому"
Фото: СБУ
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У Луганській області правоохоронці викрила в.о. начальника Регіонального офісу водних ресурсів на систематичному отриманні хабарів з комерсантів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Обласне керівництво налагодило систематичне отримання хабарю за сприяння у погодженні паспортів водних об’єктів. В.о. начальника Регіонального офісу водних ресурсів Луганщини систематично вимагав гроші за видачу "водних паспортів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували отримання чиновником першої частини хабара та затримали посадовця під час отримання решти неправомірної вигоди.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають обшуки.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила наркодилерів, які працювали у 15 областях України.

чиновники корупція СБУ хабар правоохоронці
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