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17 декабря 2020, 10:56 1237

Разоблачен один из крупнейших конвертцентров Украины с годовым оборотом более 20 млрд грн, - Венедиктова

17 декабря 2020, 10:56 1237
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Конвертировали обороты благодаря подделке документов и "скруткам" НДС
Конвертировали обороты благодаря подделке документов и "скруткам" НДС
Фото с Facebook-страницы Ирины Венедиктовой
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Львовские областные прокуратура совместно с СБУ пресекли незаконную деятельность масштабного конвертационного центра. В него входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях Украины.

Об этом сообщила Генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Только в течение 2020 года путем подделки документов и их использования, а также за счет так называемых "скруток" НДС более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях Украины проконвертировали денежные средства в сумме около 20 млрд гривен.

Противоправную деятельность конвертцентра правоохранители Львовщины документировали с сентября. В ходе проведения 31 обыска на территории нескольких областей обнаружено и изъято наличности на около 60 млн грн, в том числе почти 1 млн долларов США, фунты стерлингов, шекели и другую валюту. Кроме этого, бухгалтерские документы предприятий, печати, компьютерную технику, мобильные телефоны и другое имущество.

Припинено роботу одного з найбільших конвертцентрів України з річним оборотом у понад 20 млрд грн Львівська...

Posted by Ірина Венедіктова on Wednesday, December 16, 2020

На причастность к схеме предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов проверяются бывшие сотрудники налоговой службы.

Разрушение схем уклонения от уплаты налогов и "скруток" НДС - наш приоритет. Только в этом году благодаря скоординированным усилиям органов правопорядка в бюджет поступило более 25 млрд грн НДС, - написала Венедиктова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области СБУ разоблачила конвертцентр на 200 миллионов.

СБУ преступление генпрокурор Ирина Венедиктова конвертцентр
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