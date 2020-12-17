Разоблачен один из крупнейших конвертцентров Украины с годовым оборотом более 20 млрд грн, - Венедиктова

Конвертировали обороты благодаря подделке документов и "скруткам" НДС

Конвертировали обороты благодаря подделке документов и "скруткам" НДС

Фото с Facebook-страницы Ирины Венедиктовой

Львовские областные прокуратура совместно с СБУ пресекли незаконную деятельность масштабного конвертационного центра. В него входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях Украины.

Об этом сообщила Генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Только в течение 2020 года путем подделки документов и их использования, а также за счет так называемых "скруток" НДС более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях Украины проконвертировали денежные средства в сумме около 20 млрд гривен.

Противоправную деятельность конвертцентра правоохранители Львовщины документировали с сентября. В ходе проведения 31 обыска на территории нескольких областей обнаружено и изъято наличности на около 60 млн грн, в том числе почти 1 млн долларов США, фунты стерлингов, шекели и другую валюту. Кроме этого, бухгалтерские документы предприятий, печати, компьютерную технику, мобильные телефоны и другое имущество.

Припинено роботу одного з найбільших конвертцентрів України з річним оборотом у понад 20 млрд грн Львівська... Posted by Ірина Венедіктова on Wednesday, December 16, 2020

На причастность к схеме предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов проверяются бывшие сотрудники налоговой службы.

Разрушение схем уклонения от уплаты налогов и "скруток" НДС - наш приоритет. Только в этом году благодаря скоординированным усилиям органов правопорядка в бюджет поступило более 25 млрд грн НДС, - написала Венедиктова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области СБУ разоблачила конвертцентр на 200 миллионов.