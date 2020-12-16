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16 декабря 2020, 10:26 10

Бюджет-2021: в Минфине рассказали, на сколько повысятся зарплаты медиков и учителей

16 декабря 2020, 10:26 10
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Медикам следует ожидать повышения зарплат до 30%
Медикам следует ожидать повышения зарплат до 30%
Фото: из открытых источников
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Министр финансов Украины Сергей Марченко уверен, что государственный бюджет страны на 2021 год является реалистичным и сбалансированным - это позволит поднять зарплаты работникам образования и медицины.

Как передает RegioNews, об этом Марченко заявил в ходе брифинга.

Бюджет является сбалансированным, реалистичным, и мы четко уверены, Министерство финансов и правительство, что мы его выполним, в этом нет никаких сомнений", - сказал министр.

Он отметил, что сейчас бюджет выполняется, а дефицит бюджета финансируется.

"Мы осуществили рекордный объем еврооблигационных заимствований с рекордно низкой ставкой доходности. У нас доходы перевыполнены налоговой уже в ноябре. До конца года доходы будут полостью выполнены, и финансирование бюджета будет осуществлено", - сказал Марченко, добавив, что бюджет 2021 года также будет выполнен, несмотря на все риски.

Глава Минфина подчеркнул, что, согласно с "бюджетом возможностей", работникам образования будут повышены зарплаты на 26%, медикам – на 30%.

Это бюджет, который позволяет сбалансировать все положения государственной политики в одном конкретном документе", - отметил министр.

Также, по словам Марченко, в бюджете-2021 предусмотрено 100 млрд грн на капитальные инвестиции, что даст экономике мощный стимул и позитивный сигнал.

Напомним, Верховная рада Украины во время заседания 15 декабря приняла закон о государственном бюджете на 2021 год.

бюджет министр финансирование медицина учителя
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