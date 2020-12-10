В НБУ рассказали, какими могут быть экономические потери из-за локдауна в январе

Анонсированные правительством запреты в январе будут не такими существенными, как весной 2020 года

Анонсированные правительством запреты в январе будут не такими существенными, как весной 2020 года

Рixabay

Национальный банк Украины прогнозирует потери экономики Украины на уровне 0,2 в.п. ВВП в связи с усилением карантина в январе 2021 года. Анонсированные правительством запреты не такие существенные, как весной 2020 года.

Как сообщает RegioNews, об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб на брифинге.

"Что касается этого карантина, локдауна, который сейчас ожидается в январе, перечень этих карантинных ограничений не такой жесткий по сравнению с тем, что мы видели весной. И поэтому, по нашим оценкам, новые ограничения приведут к потерям около 0,2 процентных пункта годового ВВП в следующем году", - сказал он.

Сологуб напомнил, что НБУ прогнозировал потери от карантина выходного дня, который был введен в ноябре 2020 года, на уровне 0,2 п. п. от ВВП, однако по факту потери могли быть и меньше. В то же время неопределенность значительно ухудшила деловые ожидания бизнеса, что стало более значительным ударом, чем сам карантин как таковой.

Напомним 9 декабря правительство установило окончательную дату введения локдауна в Украине - усиленные карантинные мероприятия в Украине будут действовать с 8 до 24 января.