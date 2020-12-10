В Кабмине объяснили, почему в Украине в этом году не состоялась большая приватизация

В следующем году ожидается привлечение 12 млрд грн от приватизации

В следующем году ожидается привлечение 12 млрд грн от приватизации

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Премьер-министр Украины Денис Шмsгаль заявил, что в этом году большой приватизации не произошло из-за пандемии, экономического кризиса и опасения правительства, что упадут цены на объекты приватизации, но в следующем году ожидают привлечения 12 млрд грн от приватизации.

Как передает RegioNews, об этом говорится в публикации "Украинской правды".

"В начале года было принято решение, поскольку пандемия, инвесторы имеют ограничения в передвижениях, действиях и тому подобное, плюс экономический кризис, то мы переживали, что цены упадут как на недвижимость, так и на объекты большой приватизации. Ну и кроме этого такие объекты требуют большой подготовки, потому что вокруг них есть масса несогласованной документации, судебных решений, споров и так далее. Фонд госимущества сейчас этим занимается", - рассказал он.

По его словам, отель "Днепр" был лучшим вариантом: у него чистые документы, его можно было быстро выставить на продажу. "Это была своеобразная проба, как отреагирует рынок. При том, что "Днепр" не относился к большой приватизации. Это объект малой приватизации, который, правда, продали дороже, чем некоторые объекты большой", - пояснил Шмыгаль.

На следующий год власть готовит шесть объектов большой приватизации и около 30 объектов средней приватизации. Таких "малых" объектов, как спиртзаводы, готовится несколько сотен.

В следующем году мы ожидаем привлечения 12 миллиардов гривен от приватизации", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня - это украинская разработка, которой начинают пользоваться европейские страны.