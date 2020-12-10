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10 грудня 2020, 08:41 484

Шмигаль: карантин вихідного дня - це "український продукт", яким почали користуватись в ЄС

10 грудня 2020, 08:41 484
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Слідом за Україною такий карантин запроваджують у Латвії
Слідом за Україною такий карантин запроваджують у Латвії
Фото: з відкритих джерел
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня – це українська розробка, якою починають користуватись європейські країни.

Як передає RegioNews, про це йдеться у публікації "Української правди".

Карантин вихідного дня? Ми розробили самі. Це фактично був український продукт, ми його прорахували, на сьогоднішній день ним починають користуватися європейські країни", - зазначив він.

За словами прем’єра, мета обмежень на вихідних полягала у стабілізації рівня захворюваності на коронавірус.

Щоб ми могли протягнути до кінця грудня-початку січня, коли можна без шкоди для економіки запровадити більш жорсткі карантинні обмеження", – пояснив прем’єр.

У приклад країн, які також почали використовувати такий карантин, він назвав Латвію.

Зараз от Латвія, здається, від цього тижня слідом за нами ввела карантин вихідного дня. Тобто вони подивилися, як робимо ми, а ми ж зідзвонюємося з прем’єрами, ділимося, і вирішили зробити так і у себе", – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні, який був введений через пандемію коронавірусу, до кінця зими. Карантин буде діяти до 28 лютого 2021 року.

Кабмін карантин ЄС прем'єр Деніс Шмигаль пандемія
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