Черкасская область готова к росту заболеваемости на COVID-19 - глава ОГА Сергийчук

Он видит возможность преодоления пандемии в государственной поддержке и сознании людей

Он видит возможность преодоления пандемии в государственной поддержке и сознании людей

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Черкасская область справляется с вызовами пандемии COVID-19, поскольку в регионе создана действенная система медицинских услуг, есть квалифицированные специалисты, а все медучреждения вовремя подписали договоры с НСЗУ.

Об этом в интервью для RegioNews рассказал председатель Черкасской областной государственной администрации Сергей Сергийчук.

Сергийчук сообщил, что власти области ведут постоянный диалог с центральной властью, поскольку самостоятельно решить проблему пандемии COVID-19 невозможно.

Это всеукраинская проблема. Без помощи государства область сама ее не решит. Но президент и правительство держат ситуацию под контролем, постоянно занимаются этой проблемой, ежедневно проводятся совещания, ставят задачи. А мы отчитываемся о том, как идет выполнение. То есть, происходит постоянный диалог", - говорит Сергийчук.

Он добавляет, что с вызовом №1 - обеспечением людей необходимыми медицинскими услугами в период борьбы с пандемией – сейчас область довольно хорошо справляется: здесь есть много квалифицированных специалистов, создана действенная система медицинских услуг, все медицинские учреждения вовремя подписали договоры с НСЗУ.

Сергийчук также надеется на сознательность граждан и видит задачу власти в её повышении.

Если люди поймут всю сложность ситуации, будут соблюдать требования карантина, то мы без проблем справимся. А пока ситуация ухудшается, много врачей болеет Covid-19 и, возможно, дойдет до того, что уже некому будет лечить больных. Если кто-то этого не понимает, то им надо это объяснять. Что, собственно, мы и делаем", - говорит он.

Сергей Сергийчук добавил, что ищет балланс между карантинными мерами, предпринимаемыми властью, и финансовой устойчивостью бизнеса. И делает выбор в пользу здоровья людей.

Кто испытывал проблемы, то это в первую очередь малые предприниматели. Именно поэтому мы не закрывали рынки, где люди работают сами на себя. Не запрещали работать ресторанам на вынос еды. Но создавать массовые скопления людей, прикрываясь различными политическими лозунгами, абсолютно недальновидно. Люди должны понимать, что за счет их здоровья отдельные бизнесмены просто обогащаются. Наконец, как видим, карантин выходного дня дал результат и сейчас наблюдается снижение заболеваемости", - утверждает глава ОГА.

Напомним, в конце сентабря глава Черкасской ОГА назвал приоритетные направления своей работы.

Также глава Черкасской ОГА рассказал, что Черкасская ТЭЦ до сих пор не хочет выполнять требование снижения тарифов, а управление ею осуществляется через кипрский офшор.

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