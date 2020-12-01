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01 грудня 2020, 10:39 668

SaveФОП: сотні мітингувальників у Києві перекрили урядовий квартал

01 грудня 2020, 10:39 668
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Люди вимагають прийняти спрощену систему оподаткування, а також скасування касових апаратів
Люди вимагають прийняти спрощену систему оподаткування, а також скасування касових апаратів
Фото: PavlovskyNews
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У Києві під Радою проходить безстрокова акція протесту ФОПів проти фіскалізації. На мітинг прийшли кілька тисяч осіб, вони перекрили вулицю Грушевського.

Як повідомляє RegioNews з посиланням на столичну поліцію.

Сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення акцій за масової участі громадян, зокрема і під будівлею Верховної Ради України", - йдеться в повідомленні.

За правопорядком в посиленому режимі стежать поліцейські, нацгвардійці, вибухотехніки та інші структурні підрозділи МВС.

Наголошується, що мітинги під парламентом сьогодні запланували представники руху SaveФОП, які вимагають відстрочити введення касових апаратів. Вони виступають проти альтернативних законопроєктів №4313-д та №4439, де мова йде про річну відстрочку введення касових апаратів.

Нагадаємо, 30 листопада в Раді сказали, коли підприємцям можуть почати виплачувати карантинну допомогу.

ВР митинг протести законопроєкт підприємці
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