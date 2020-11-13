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13 листопада 2020, 09:41 7

В "Епіцентрі" вирішили дотримуватися карантину вихідного дня: будуть працювати онлайн

13 листопада 2020, 09:41 7
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Онлайн замовлення будуть видаватися в Центрах видачі замовлень
Онлайн замовлення будуть видаватися в Центрах видачі замовлень
Фото: з відкритих джерел
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На час дії карантину вихідного дня мережа будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" прийняла рішення не відкривати свої магазини.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні мережі "Епіцентр" у Facebook.

На час дії карантину вихідного дня мережа "Епіцентр" буде працювати виключно в онлайн режимі і видавати товари в Центрах видачі замовлень торгових центрів", - сказно в повідомленні.

Як відзначають в компанії, в той же час, в будні час відвідування торгових центрів мережі буде продовжено до 24:00 і вони будуть працювати до останнього покупця.

Нагадаємо, раніше "Епіцентр" випустив в соцмережах повідомлення, в якому йшлося про готовність продовжити роботу магазинів на вихідних незважаючи на рішення уряду про введення карантину вихідного дня.

Степанов обурився їх заявою щодо карантину вихідного дня. Він закликав уряд на це відреагувати.

карантин торговля магазин Епіцентр онлайн
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