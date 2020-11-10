09:44  10 листопада
В Україні майже 11 тисяч випадків зараження COVID-19 за добу
17:34  10 листопада
Найбільше українці не довіряють Єрмаку та Венедіктовій - опитування
18:05  10 листопада
Окупанти гатили по наших бійцях поблизу Водяного, в ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
10 листопада 2020, 17:47 4

У Черкасах сотні підприємців погрожували перекривати дороги

10 листопада 2020, 17:47 4
Читайте также на русском языке
Протестували проти карантину і законопроєкту "про касові апарати"
Протестували проти карантину і законопроєкту "про касові апарати"
Фото: Прочерк
Читайте также
на русском языке

Близько 400 підприємців сьогодні, 10 листопада, вийшли на акцію протесту в Черкасах на Соборній площі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Zmi.ck.ua

Сьогодні в Черкасах на акцію протесту вийшли близько 400 підприємців.

За словами мітингувальників, вони виступають проти застосування вибіркового карантину, зокрема й карантину вихідного дня, який хочуть запровадити вже на цих вихідних.

Також учасники акції мітингують проти законопроекту, який передбачає запровадження касових апаратів та "кешбеку для покупців" – вочевидь, йдеться про законопроект №128-IX та 129-IX.

Підприємці вийшли із плакатами, на яких зображені заклики: "Ні знищенню мікропідприємців та ФОПів", "Вимагаємо недопущення вибіркового закриття бізнесу та карантину", "Збережи малий бізнес" тощо.

Також учасники акції повідомляють, у разі невиконання їхніх умов, вони готові перекривати дороги міста та області, як робили підприємці Полтави, Ужгорода та Хмельницького.

Нагадаємо, учора на Львівщині під час протесту підприємці перекрили рух на міжнародних трасах.

бізнес Черкаси митинг акція підприємці
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У мера Черкас, який не хотів вводити карантин, виявили коронавірус
10 листопада 2020, 16:12
Стали відомі результати виборів-2020 у Черкаській області
09 листопада 2020, 16:35
У Черкасах відбудеться другий тур голосування за мера міста
06 листопада 2020, 20:19
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Друготуровий Дніпро: брудні мерські перегони і передбачувана коаліція
Результати виборів у Миколаєві: фіаско "слуг" та другий тур із Сєнкевичем і Чайкою
Всі публікації »
Олександр Черненко
Станіслав Асєєв
Віктор Небоженко
Всі блоги »