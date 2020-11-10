У Черкасах сотні підприємців погрожували перекривати дороги

Протестували проти карантину і законопроєкту "про касові апарати"

Протестували проти карантину і законопроєкту "про касові апарати"

Фото: Прочерк

Близько 400 підприємців сьогодні, 10 листопада, вийшли на акцію протесту в Черкасах на Соборній площі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Zmi.ck.ua

Сьогодні в Черкасах на акцію протесту вийшли близько 400 підприємців.

За словами мітингувальників, вони виступають проти застосування вибіркового карантину, зокрема й карантину вихідного дня, який хочуть запровадити вже на цих вихідних.

Також учасники акції мітингують проти законопроекту, який передбачає запровадження касових апаратів та "кешбеку для покупців" – вочевидь, йдеться про законопроект №128-IX та 129-IX.

Підприємці вийшли із плакатами, на яких зображені заклики: "Ні знищенню мікропідприємців та ФОПів", "Вимагаємо недопущення вибіркового закриття бізнесу та карантину", "Збережи малий бізнес" тощо.

Також учасники акції повідомляють, у разі невиконання їхніх умов, вони готові перекривати дороги міста та області, як робили підприємці Полтави, Ужгорода та Хмельницького.

Нагадаємо, учора на Львівщині під час протесту підприємці перекрили рух на міжнародних трасах.