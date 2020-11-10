В Черкассах сотни предпринимателей грозились перекрывать дороги

Протестовали против карантина и законопроекта "о кассовых аппаратах"

Протестовали против карантина и законопроекта "о кассовых аппаратах"

Фото: Прочерк

Около 400 предпринимателей сегодня, 10 ноября, вышли на акцию протеста в Черкассах на Соборной площади.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Zmi.ck.ua

Сегодня в Черкассах на акцию протеста вышли около 400 предпринимателей.

По словам митингующих, они выступают против применения выборочного карантина, в том числе и карантина выходного дня, который хотят ввести уже на этих выходных.

Также участники акции митингуют против законопроекта, который предусматривает введение кассовых аппаратов и "кешбека для покупателей" – очевидно, речь идет о законопроекте №128-IX и 129-IX.

Предприниматели вышли с плакатами, на которых изображены призывы: "Нет уничтожению микропредпринимателей и ФЛПов", "Требуем недопущения выборочного закрытия бизнеса и карантина", "Сохрани малый бизнес" и тому подобное.

Также участники акции сообщают, в случае невыполнения их условий, они готовы перекрывать дороги города и области, как делали предприниматели Полтавы, Ужгорода и Хмельницкого.

Напомним, вчера на Львовщине во время протеста предприниматели перекрыли движение на международных трассах.