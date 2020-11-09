Народні депутати в ТСК визнали, що реформу ДАБІ провалив міністр Чернишов, - ЗМІ

Мінрегіон повинен був максимально сприяти реформі та запустити нову систему

Мінрегіон повинен був максимально сприяти реформі та запустити нову систему

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідувань фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю на останньому засіданні заявила про розвал галузі та розкритикувала профільне Міністерство розвитку громад та територій та його очільника Олексія Чернишова.

Про це йдеться в статті "Реформа ДАБІ заблокована. Нардепи поставили "двійку" міністрові Чернишову" , оприлюдненій на сайті "Газета. ua " .

За інформацією видання, 5 листопада відбулося чергове засідання створеної у вересні нардепами Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідувань фактів корупції в органах ДАБК.

Його фіналом стало рішення направити звернення до Президента України Володимира Зеленському щодо ініціювання відміни постанов Кабміну 218/219 з відміною всіх похідних від них рішень, а також підготувати і внести до ВРУ проект постанови Парламенту про заслуховування Прем'єр-міністра і Уряду з питання стану реформування містобудівної галузі", - йдеться в статті.

Якщо говорити простою мовою, пишуть журналісти, "ТСК поставила "двійку" Мінрегіону і його главі Олексію Чернишову. Публічна прочуханка Міністерства відбувалася таким чином. На засіданні комісії нардепи намагалися дізнатися у першого заступника глави Мінрегіону Василя Лозинського, який був делегований міністром Чернишовим захищати реформу і дії міністерства, чому призупинення держархбудконтролю і запуск нових органів, які вирішують проблему, затягнулися. Були спроби зрозуміти, що міністерство планує з цим робити, хто і за що відповідає, а також дізнатися про природу постанов уряду, що дали старт реформі.

У відповідь від Мінрегиону не було жодної конкретики, через що ТСК навіть розкритикувала Лозинського за погану підготовку до засідання. Для розуміння рівня підготовки правої руки міністра Чернишова варто зазначити, що Лозинський не знав адресу ДІМ і кількість людей, які вже працюють в новій службі".

ТСК також зауважила, йдеться в статті, що законодавчо роботу реформованої системи поки не підкріпили, а наявні законопроєкти 3875/3876 не мають підтримки ВРУ і представників будівельної галузі. Дійсно, Мінрегіон повинен був вже напрацювати необхідні законодавчі зміни, які стануть основою роботи нових органів ДАБК. Але чітких кроків від міністерства нардепи так і не побачили.

Підсумкове рішення ТСК і вимога відмінити реформу - це по суті оцінка провальної роботи міністерства і профільного міністра Олексія Чернишова. Мінрегіон повинен був максимально сприяти реформі та запустити нову систему, а у результаті реформування дійшло до того, що його старт хочуть визнати "незаконним" і проситимуть про це президента Зеленського - одного з ідеологів самої реформи", - йдеться в статті.

В статті також нагадують, що, за інформацією журналістів, наразі триває "боротьба двох кланів" в містобудуванні .

З одного боку Богдан, Вавриш, Ісаєнко, Столар і Горові, котрим своїми зливами допомагає Гео Лерос. З іншого боку, їм протистоїть клан Єрмака-Тищенка-Комарницького. На боці цього клану, як стверджують ЗМІ, виступає чинний міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов і ще один великий забудовник, у минулому заступник глави Мінрегіонбуду Лев Парцхаладзе. Обидва клани хочуть домінувати на будівельному ринку. Реформа галузі їм не вигідна - значно зручніше зберегти стару й "ручну" ДАБІ. Протистояння кланів реально гальмує реформу", - йдеться в статті.

Нагадаємо, в березні 2020 року Президент Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дали старт реформі містобудування, в рамках якої було ухвалено рішення про ліквідацію ДАБІ. Замість неї мали постати два органи Державна інспекція містобудування та Державна сервісна служба містобудування. 21 жовтня в ДАБІ та низці пов'язаних з містобудівельною діяльністю компаній СБУ провела обшуки .