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10 ноября 2020, 12:45 383

Верховная Рада приобрела автомобилей на почти 13 млн

10 ноября 2020, 12:45 383
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По данным системы Prozorro, стоимость каждой – не менее 895 тыс
По данным системы Prozorro, стоимость каждой – не менее 895 тыс
Фото из открытых источников
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Автобаза Управления делами Аппарата Верховной Рады по результатам тендера заключила соглашение с харьковским ООО на приобретение 14 автомобилей Toyota Camry за 12,54 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание mind.ua.

4 ноября по результатам тендера автобаза Управления делами Аппарата Верховной рады Украины заключило с ООО "Артсити" (Харьков) соглашение на приобретение 14 автомобилей Toyota Camry за 12,54 млн грн.

По данным системы Prozorro, приобретенные 10 "Тойот Камри" черного цвета в комплектации "комфорт" по 895 000 грн за штуку, и 4 - в комплектации "элеганс" по 896 000 грн. Примерно по таким ценам "Артсити" предлагает автомобили на своем сайте. Это не самые дорогие комплектации, в продаже есть еще Premium и Hybrid Premium.

Среди дорогих автомобилей один должен быть с бежевым салоном, три – с черным. Машины должны быть с подогревом передних сидений, датчиками парковки спереди и сзади и камерой заднего вида, климат-контролем, стеклоочистителями с датчиком дождя, акустическим лобовым стеклом с тонированной полосой темно-синего цвета, наружными зеркалами с электроприводом складывания и обогревом, аудиосистемой Toyota (радиоприемник, CD/MP3/WMA-проигрыватель) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 7.0 и 6 динамиков и др.

Харьковская фирма ООО "Артсити" является официальным дилером Toyota и через ООО "Финансовая компания "Укр-Фин-Групп" ее собственниками указаны Диана Дунаева и россиянка Лариса Атапина.

Единственным конкурентом "Артсити" было ООО "Гранд-Мотор" Марии Гвоздевой и Татьяны Дерешук, чье предложение было выше на 3 000 грн.

Напомним, ранее сообщалось, что Минпром и СНБО до конца года закупят автомобили премиум-класса.

Prozorro финансы Верховная Рада Харьков закупки
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